Большинство американцев оправдывают применение пыток

Чуть более половины американцев считают применение пыток оправданным по крайней мере в некоторых случаях, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Associated Press и компании GfK. Число сторонников и противников закрытия тюрьмы для террористов в Гуантанамо оказалось примерно равны (по 47 процентов). Опрос проводился в период с 28 мая по 1 июня, в нем приняла участие тысяча совершеннолетних американцев.

Хотя мнения по темам пыток и Гуантанамо разделились, опрос показал, что подавляющее большинство американцев (70 процентов) доверяют президенту Бараку Обаме в вопросе борьбы против терроризма. Тюрьма в Гуантанамо, которую Обама пообещал закрыть, и применение к террористам жестких методов допроса, которые критики считают пытками, - наиболее спорные элементы контртеррористической политики администрации Джорджа Буша, завершившей работу в январе.

Апологеты прежнего курса, в частности бывший вице-президент Дик Чейни, настаивают, что жесткие методы допросов необходимы и оправданы, так как они позволяют получить ценную информацию, предотвратить новые теракты и спасти человеческие жизни. Как показал опрос, схожего мнения придерживаются 52 процента респондентов. В 2005 году, когда AP в последний раз задавало аналогичный вопрос, лишь 16 процентов американцев считали, что пытки могут быть оправданы.

Вероятно, активные выступления Чейни помогли росту его рейтинга: согласно результатам последнего опроса AP и GfK, положительно к бывшему вице-президенту относится почти четверть американцев.

Лента.ру