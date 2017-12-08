Геращенко объяснил, почему облизывал тарелку в ресторане (видео)

Народный депутат Антон Геращенко прокмментировал видео, на котором видно, как он облизывает тарелку в ресторане. Нардеп подтвердил, что это действительно был он и объяснил это тем, что он обедал с японским дипломатом, в чьей стране принятно так выражать удовольствие от блюда. Об этом он написал в Facebook.

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По словам Геращенко, в сентябре этого года его пригласил на дружеский обед заместитель посла Японии в Украине Мичио Харада, где обсуждались проблемы восстановления территориальной целостности Украиныи направления помощи Японии в деле реформирования правохранительных органов Украины. Встречу заместитель посла Японии назначил в ресторане восточной кухни «Бао».

"Я люблю восточную кухню. А одно блюдо было особенно вкусным. Заметив это японский дипломат рассказал, что в Японии, где не принято использовать хлеб для вымакивания вкусного соуса, считается знаком особого уважения к повару, когда блюдо после обеда остаётся вычищенным до блеска. И в японской традиции это не считается зазорным. Мне нечего стесняться. Я уважаю традиции разных дружественных Украине наций", - написал Геращенко.

Фото и видео сделал блогер Василий Крутчак. Через посредников видео попало к экс-заместителю главы Администрации президента Януковиче Андрея Портнова, который сейчас скрывается за пределами Украины и который выложил это видео в соцсети.