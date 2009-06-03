Совет старейшин из 12 почетных киевлян возглавит Черновецкий?
При Киевской городской государственной администрации планируют создать Совет старейшин из 12 почетных киевлян.
Предполагается, что совет возглавит Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Первый Совет старейшин планируют собрать уже в ближайшее время, пишет газета «Сегодня» (№115к).
По информации издания, выборы в совет будут проводиться путем тайного голосования.
«В ближайшее время мы выберем 12 почетных киевлян и проведем с ними вече. Свои идеи старейшины смогут выносить на Киевраду», - рассказал газете представленный недавно мэром как новый заместитель председетель Киевгорадминистрации Игорь ДОБРУЦКИЙ.
Сейчас в списке почетных киевлян всего около 40 имен. В свое время этот статус получали премьер-министр Индии Индира Ганди, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама Чионг Тинь и Леонид Брежнев, а недавно к ним присоединился даже финский Дед Мороз Йоулупукки, отмечает издание.
Кандидаты в совет уже готовят для мэра идеи. Как пишет газета, например, почетная киевлянка и пловчиха Яна КЛОЧКОВА предлагает создать «коммунальное брачное агентство, чтобы оно помогало искать пару тем, кто не может этого сделать сам».
Экс-глава президиума Верховной Рады УССР Валентина ШЕВЧЕНКО считает, что нужно развивать программу помощи малообеспеченным.
В свою очередь, депутат Киевсовета, почетный киевлянин Виталий КЛИЧКО сказал: «Я бы посоветовал мэру не мучить киевлян своими «инициативами».