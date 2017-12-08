Порошенко присвоил почетное звание "мать-героиня" женщинам Житомирщины
19:46, 08 декабря 2017Общество
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К присвоению представлены многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пять и больше детей.
Звание «Мать-героиня» получили всего 956 украинок \ фото УНИАН
Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание «Мать-героиня» 70 женщинам Житомирщины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Читайте такжеВ День матери Порошенко присвоил звание "Мать-героиня" тысяче украинских женщинКак отмечается в сообщении, Порошенко подписал соответствующий указ №409, согласно которому звание «Мать-героиня» получили всего 956 украинок.
К присвоению представлены многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пять и больше детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.
Среди награжденных – 70 жительниц Житомирской области.
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