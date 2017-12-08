Порошенко присвоил почетное звание "мать-героиня" женщинам Житомирщины

Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание «Мать-героиня» 70 женщинам Житомирщины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеВ День матери Порошенко присвоил звание "Мать-героиня" тысяче украинских женщинКак отмечается в сообщении, Порошенко подписал соответствующий указ №409, согласно которому звание «Мать-героиня» получили всего 956 украинок.

К присвоению представлены многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пять и больше детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Среди награжденных – 70 жительниц Житомирской области.