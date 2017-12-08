Президент Украины назначил стипендии двум ученицам из Житомирской области

Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии двум ученицам из Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, стипендии назначены, в частности, двум девушкам из Житомирской области, которые стали победителями VII Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

Соответствующий Указ Порошенко подписал сегодня, 8 декабря.

«В течение года стипендии Президента Украины будут получать Надежда Кононученко – ученица 9 класса Малинской общеобразовательной школы i-III ступеней № 4 Житомирской области и студентка Бердичевского педагогического колледжа Светлана Шумская», - сказано в сообщении.