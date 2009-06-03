Нацбанк обещает укрепление гривни

До конца 2009 года курс гривни по отношению к доллару США укрепится до уровня 7 грн./долл.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО в интервью газете «Известия в Украине».

«Сейчас курс равновесия для Украины находится на уровне 7 грн./долл. Но дальше нужно думать: если гривня будет укрепляться до 6 грн./долл., а другие валюты по отношению к доллару останутся на прежних позициях, это отрицательно повлияет на конкурентоспособность нашей продукции», – сказал он.

А.САВЧЕНКО убежден, что, исходя из этого, до конца года курс гривня/доллар будет на уровне 7 грн./долл. По его прогнозам, в следующем году гривня может продолжить укрепляться.