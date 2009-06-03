В Донецке ограбили отделение Ощадбанка

Сегодня днем в Донецке было ограблено отделение Ощадбанка.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Донецкой области, в 13.05 по линии «102» поступило сообщение о разбойном нападении на одно из отделений указанного финансового учреждения.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина в маске и очках зашел в помещение банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стал требовать у кассира деньги.

Кассир быстро сориентировалась в ситуации и, мотивируя тем, что только что отдала всю сумму клиенту, показала грабителю лишь остатки денег (меньше 1 тыс. грн.), которые он забрал и скрылся с места происшествия.

В городе объявлен специальный план по розыску и задержанию злоумышленника.