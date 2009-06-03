Украина и ЕС обсудят наболевший вопрос

Сегодня в Люксембурге (Великое Герцогство Люксембург) в рамках седьмого заседания министров юстиции и внутренних дел в формате Украина-Тройка ЕС состоится обсуждение вопросов введения безвизового режима поездок в Европейский Союз для граждан Украины, а также реализации плана действий Украине-ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам руководителя официальной делегации, министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА, во время заседания состоится обсуждение перспектив переговорного процесса по введению безвизового режима поездок граждан Украины в Европейский Союз. Н.ОНИЩУК отметил, что полная имплементация Украиной и ЕС соглашения об упрощенном оформлении виз определено одним из приоритетов предстоящей совместной работы.

Кроме того, во время заседания состоится обсуждение результатов реализации обновленного Плана действий Украина – ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности. В частности, будут подниматься вопросы миграции и убежища, управления границами, борьбы с организованной преступностью, коррупцией, торговлей людьми, а также сотрудничества с Европоло и Евроюстом.

Предусматривается, что с европейской стороны в заседании будут принимать участие представители ЕС, а также министры юстиции и внутренних дел Чехии - страны, которая председательствует в Европейском Союзе, и Швеции – страны следующего председательства.

С украинской стороны в заседании Украина - Тройка ЕС будут принимать участие представители министерств юстиции и внутренних дел, МИД, Государственной пограничной службы.

*** Обновленный план действий в сфере юстиции, свобод и безопасности был согласован 11 июня 2007 года в Люксембурге во время очередного заседания Украина - Тройка ЕС. План действий представляет собой одну из важнейших составляющих нового базового договора между Украиной и Европейским Союзом. Обновленный план содержит около 100 целей и предусматривает свыше 200 совместных мероприятий (предыдущий План действий, принятый в 2002 году, содержал 42 цели и 134 совместных мероприятия).