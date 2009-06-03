У Вашингтона «огромный интерес» к Украине - Петтит

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине будет назначен до конца лета, прогнозирует временный поверенный в делах США в Украине Джеймс ПЕТТИТ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам в Симферополе, что новая администрация США «только начинает» назначать послов. «Много послов нет пока. И это нормально. Когда вступает новая администрация, тогда начинается длительный бюрократический процесс назначения и подтверждения послов», – отметил временный поверенный.

Д.ПЕТТИТ сообщил, что сейчас «активно обсуждается» ряд кандидатур на должность посла США в Украине. «Я, конечно, не могу называть тех кандидатов, которые готовятся. Я могу сказать, что есть список людей, которые уже официально выразили свой интерес. Из них я знаю некоторых, не всех, и я уверен, что любой будет прекрасным представителем нашей страны», – сказал дипломат.

Он также заявил, что у Вашингтона существует «огромный интерес» к Украине.

Как сообщалось, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР завершает свою дипломатическую миссию в Украине.