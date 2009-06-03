24 раненых в результате взрывов в Ощадбанке остаются в больнице

По состоянию на сегодняшнее утро в больнице остаются 24 человека, из них 2 ребенка, 1999 и 2008 года рождения, которые пострадали в результате взрывов в отделении Ощадбанка в Мелитополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, шестеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. 18 пациентов, из них 2 ребенка, - в легком состоянии.

Как сообщалось, 2 июня в 10.28 в Мелитополе, на проспекте 50-летия Победы, 36/1, в отделении Ощадбанка, расположенном на первом этаже девятиэтажного жилого дома, произошло два взрыва с интервалом в 2-3 минуты. Пострадали 28 человек, из них 2 ребенка, которые были направлены в городскую больницу.

Взрывом повреждена дверь, выбиты стекла в помещении банка и квартирах на 2-ом и 3-ем этажах над финансовым учреждением.

Строительные конструкции значительных повреждений не претерпели, угрозы разрушения нет.

Также взрывом были повреждены три автомобиля, припаркованных возле банка.

Для расследования причин и ликвидации последствий взрыва создана Правительственная комиссия под председательством первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА.