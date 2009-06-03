Сегодня в Украине - независимое оценивание по иностранным языкам

08:58, 03 июня 2009
Общество
1101

Немецкий, французский и испанский

Сегодня в Украине состоится внешнее независимое оценивание по немецкому, французскому и испанскому языкам.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, это наименее популярные предметы ВНО в 2009 году. Так, проверить свои знания и навыки по немецкому языку заявили о своем желании 2 тысячи 826 человек (или 0,6% от общего количества нынешних участников) по французскому -1 тысячи 62 человека (0,23%), испанскому - 222 человека (0,05%).

Больше всего иностранными языками заинтересовались столичные выпускники: 311 - немецким, 142 - французским и 60 - испанским.

В Волынской, Полтавской и Закарпатской областях выпускников, пожелавших проверить свои знания по этим языкам, не оказалось вообще.

Тестирования начнутся в 11.00 и будут продолжаться 120 минут. За это время участникам придется выполнить 45 заданий по выбору правильного ответа, установления соответствия, определения правильности или неправильности утверждения, на заполнение пропусков, по предоставлению развернутого ответа.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter