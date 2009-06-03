Сегодня в Украине - независимое оценивание по иностранным языкам

Сегодня в Украине состоится внешнее независимое оценивание по немецкому, французскому и испанскому языкам.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, это наименее популярные предметы ВНО в 2009 году. Так, проверить свои знания и навыки по немецкому языку заявили о своем желании 2 тысячи 826 человек (или 0,6% от общего количества нынешних участников) по французскому -1 тысячи 62 человека (0,23%), испанскому - 222 человека (0,05%).

Больше всего иностранными языками заинтересовались столичные выпускники: 311 - немецким, 142 - французским и 60 - испанским.

В Волынской, Полтавской и Закарпатской областях выпускников, пожелавших проверить свои знания по этим языкам, не оказалось вообще.

Тестирования начнутся в 11.00 и будут продолжаться 120 минут. За это время участникам придется выполнить 45 заданий по выбору правильного ответа, установления соответствия, определения правильности или неправильности утверждения, на заполнение пропусков, по предоставлению развернутого ответа.