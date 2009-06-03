Белоруссии нужны украинские газохранилища

Белоруссия заинтересована в использовании украинских подземных газохранилищ для хранения собственного газа. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совмина Белоруссии Владимир Семашко на заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству в Чернигове.

Он уточнил, что в настоящее время возможности белорусских ПХГ, расположенных в г.Сиповичи, позволяют хранить 650 млн куб. м газа. "Сейчас мы ведем реконструкцию ПХГ, чтобы увеличить их объем, но это программа не одного года и даже не десятилетия", - сказал он.

По данным В.Семашко, потребность в хранении газа Белоруссии в ПХГ для обеспечения бесперебойного снабжения по итогам января-мая 2009 г. составила 2-3 млрд куб. м.

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