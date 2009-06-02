Состоялась акция «Милицейская капля крови»

Правоохранительные органы Черниговской области провели благотворительную акцию «Милицейская капля крови».

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД области, донорами стали свыше 100 сотрудников УМВД в Черниговской области.

Кроме сотрудников аппарата УМВД, к акции присоединились работники ГАИ, участковые инспекторы, оперативные сотрудники городского отдела внутренних дел, Деснянского и Новозаводского районных отделений милиции и другие.

По словам начальника УМВД в области по вопросам кадрового обеспечения Виктора ТИТОРЕНКО, инициатором этой акции выступил начальник УМВД в Черниговской области Иван КАТЕРИНЧУК. "Все заработанные средства от акции будут пожертвованы детям приюта "Надежда" в Чернигове. Работники управления, которые не принимали участия в акции, также имели возможность пожертвовать деньги приюту", - сообщил он.

Как уточнили в отделе общественных связей УМВД, областной станции переливания крови передан 21 литр крови.