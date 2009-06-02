Два взрыва в Мелитополе произвели преступники и три - милиция

В Ощадбанке Мелитополя сегодня произошло два взрыва суммарной мощность порядка 500-550 грамм в тротиловом эквиваленте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Мелитополе прокурор Запорожской области Валерий КУЛАКОВ.

По предварительным данным, первый взрыв - около 100-150 грамм в тротиловом эквиваленте, произошел на пороге отделения Ощадбанка, второй - порядка 400 грамм в тротиловом эквиваленте - внутри помещения банковского отделения.

Еще три взрыва, которые слышали находящиеся вблизи здания люди, к действиям злоумышленников отношения не имели – они были организованы взрывотехниками, расчищавшими таким образом доступ в помещение следственно-оперативной группе, сказал В.КУЛАКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в отделении Ощадбанка в Мелитополе в результате взрывов пострадало 25 человек, двое из которых - дети. Состояние здоровья 6 квалифицируется медиками как тяжелое, но не представляющее угрозы для жизни. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских мотивов, способом опасным для жизни многих".