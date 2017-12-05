В Одессе обнаружили пешеходный переход, ведущий к "болоту" (фото)

Местные жители просят у одесских властей организовать дорожку от пешеходного перехода через газон.

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Местным жителям регулярно приходится рисковать жизнью и нарушать ПДД - задерживаться и останавливаться на проезжей части, сообщает местный сайт 048.ua.

"Например, с детской коляской или пожилому человеку невозможно быстро сойти с проезжей части на обочину, особенно при плохих погодных условиях", - констатируют одесситы.