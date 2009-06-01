Житель Донецка открыл стрельбу по работникам водоканала, которые приехали к нему домой отключать воду за долги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на коммунальном портале Донецкого городского совета.

Согласно сообщению, долг по данному адресу в частном секторе Пролетарского района составляет почти 1,5 тыс. грн., поэтому сотрудники предприятия КП «Донецкгорводоканал» приехали отключать дом неплательщика от подачи воды.

Как только коммунальщики приступили к работам по отключению водоснабжения, в них полетели пули. Сотрудники милиции, которые сопровождали коммунальщиков, не смогли договориться с должником и вызывали участкового милиционера. Работы по отключению продолжили после того как к окнам абонента был поставлен автомобиль «ЗИЛ» КП «Донецкгорводоканал». Вскоре сотрудники милиции изъяли у должника оружие, никто не пострадал.

По данным коммунального портала, в апреле уровень оплаты населения за предоставленные услуги КП «Донецкгорводоканал» составил лишь 84%. На конец мая жители Донецка недоплатили водоканалу более 50 млн. грн.