В Киеве прекратил существование кинотеатр «Кинопанорама»

В Киеве прекратил работу кинотеатр «Кинопанорама», который в прошлом году отметил свое 50-летие.

Об этом пишет в сегодняшнем номере “Газета по-киевски”.

По информации издания, последние сеансы состоялись здесь в субботу в 13.00 и 15.00, причем билетеры рекомендовали посетителям оставлять билеты “как последнюю память о кинотеатре”. В 22.00 состоялось последнее музыкальное мероприятие – концерт-презентация нового альбома группы «Крошка Цахес». В воскресенье в кинотеатре оставались только охранники.

Как пишет газета, коллектив «Кинопанорамы» был уволен. В то же время, бывший заместитель директора кинотеатра Георгий РУПОСОВ заверил, что на месте «Кинопанорамы» не вырастет очередной торгово-развлекательный центр (хотя такие слухи ходят еще с декабря прошлого года, когда на заседании Киевсовета участок земли, на котором размещен кинотеатр, был продан), отмечает издание.

“Согласно проекту, никакого игорного дома здесь не будет хоть бы потому, что игорный бизнес сейчас в Украине имеет сейчас известные проблемы. Вместо этого, новый хозяин взял на себя обязательство провести капремонт помещения кинотеатра. Будут меняться пол, трубы, наконец-то появятся трехфазное электрооборудование и горячая вода. Государство не могло этого сделать за полвека”, – рассказал собеседник газеты.

Он сказал, что не может сейчас предусмотреть, когда эта реконструкция может закончиться, а относительно того, вернется ли в кинотеатр трудовой коллектив, сказал, что это зависит от нового хозяина заведения, поскольку «Кинопанорама» теперь в частной собственности.

“Пока финансовая и любая другая деятельность кинотеатра прекращена. Кино здесь больше не показывают, коллектив был освобожден достаточно честным образом, никаких сетований не было”, - добавил Г.РУПОСОВ.

Как сообщал УНИАН, кинотеатр “Кинопанорама” - один из 27 муниципальных кинотеатров, который был передан предыдущим руководством столицы в аренду трудовому коллективу.

При новой власти Киева, 11 декабря 2008 года, Киевсовет дал согласие на продажу земельного участка на ул. Шота Руставели, 19 (А) в Печерском районе ООО “Кинопанорама” для строительства многофункционального комплекса в составе объектов гостиничного, офисного, торгового назначения с подземным паркингом. В целом компания получила в собственность 0,27 га земли за 6 млн. 810 тыс. грн..

В кинотеатре “Кинопанорама” работали два зала: большой (405 мест) и мини-зал (15 мест). Здесь проходили, в частности, демонстрации премьерных украинских фильмов, юбилеи и творческие вечера украинских актеров, режиссеров, художников, художественные встречи при участии известных международных деятелей.