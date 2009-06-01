Погода на завтра

Завтра в западной части Украины ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, кое-где грозы, температура ночью 8-13°, днем 15-20°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории переменная облачность, без существенных осадков, только днем в северных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 11-16°, днем 22-27°. Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, при грозах порывистый.

В Киевской области во вторник ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 23-25°.