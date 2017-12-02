На Житомирщине из-за сложных погодних условий и гололеда правоохранители призвали водителей и пешеходов быть максимально осторожными.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, по информации Укргидрометцентра, 2-3 декабря на Житомирщине - снегопад, температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

"Уважаемые водители, несмотря на погодные условия, воздержитесь, по возможности, от поездок на собственном авто. Сложные погодные условия требуют максимальной концентрации внимания и профессиональных действий, не рискуйте собственной безопасностью и окружающих вас людей",- сказано в сообщении.

Также из-за гололеда водителей призвали выбирать скорость движения и дистанцию, что позволит вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки и учитывать время суток, состояние проезжей части и дорожного покрытия.

"Скользкая дорога является тем фактором, что увеличивает тормозной путь транспортного средства в несколько раз. Поэтому, если возникает необходимость остановиться, снижайте скорость постепенно. Не забывайте при остановке включать аварийную световую сигнализацию",- отмечают в правоохранительном ведомстве.