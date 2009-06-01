В спецаукционе Нацбанка принял участие один банк

12:34, 01 июня 2009
Общество
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Продавали евро

В спецаукционе по продаже евро, который проводил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу, 29 мая, принял участие один банк.

Как говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ: «В Национальный банк Украины с заявкой на покупку евро обратился один банк, заявка которого была полностью удовлетворена: было продано 13 тыс. евро по курсу 10,9 гривень за 1 евро».

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

 

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