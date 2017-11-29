В Одессе завершено расследование в отношении экс-замначальника СИЗО, где зверски убили сотрудницу

В Одессе завершено расследование в отношении бывшего начальника Одесского следственного изолятора, из-за служебной халатности которого арестант летом убил и расчленил женщину-инспектора на территории СИЗО.

Читайте такжеПрокуратура выявила факты пыток в одесском СИЗО, где зверски убили сотрудницуКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, на текущей неделе прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Одесского СИЗО.

Отмечается, что следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Государственного учреждения «Одесское учреждение исполнения наказаний (№21)» по подозрению в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

Обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Одесского СИЗО прокуратура области направила в суд для рассмотрения по существу.

По данным следователей прокуратуры, небрежное отношение к своим обязанностям руководством пенитенциарного учреждения выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле за соблюдением режимных требований на объекте.

«Это позволило арестанту, который вопреки требованиям закона, длительное время проживал на хозяйственном дворе CИЗО и имел в свободном пользовании запрещенные колюще-режущие предметы, беспрепятственно осуществить свои преступные намерения и лишить жизни сотрудницу пенитенциарного учреждения», - заявили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. Разоблачен подозреваемый - 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В момент совершения убийства инспектора изолятора был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ).

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и пр.

19 августа Малиновским районным судом Одессы в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый в целях его безопасности был транспортирован в СИЗО другого региона Украины.

31 октября бывшему начальнику Одесского следственного изолятора было сообщено о подозрении в халатности в связи с убийством и расчленением женщины-инспектора, совершенном в августе арестантом на территории СИЗО.