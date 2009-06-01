Проблемные банки: хроника событий

"Дело"узнало, как сокращают свои расходы проблемные банки.

Банк Надра

За период работы временной администрации в банке административные расходы сократились более чем на 20%. «Основными факторами, повлиявшими на сокращение данных расходов, являются оптимизация численности персонала, пересмотр условий и размера по договорам арендной платы, а также закрытие неэффективно работающих площадок продаж», — сообщили в пресс-службе банка.

БРР

В банке еще только планируется серьезное сокращение персонала. Пока что из 436 сотрудников, которые работали в Банке регио-нального развития до введения временной администрации, сократили только 50 человек. «Планируем сократить еще 30-40%», — говорит временный администратор БРР Андрей Яцура. Оставшимся банк урезал зарплаты, за счет чего расходы фонда оплаты труда снизились на 40%.

Было закрыто 6 отделений, которые находились в арендованных помещениях. На 20-30% удалось сократить расходы на аренду других помещений банка.

«БИГ Энергия»

С целью сокращения расходов банк закрывает нерентабельные отделения. В частности 9 июня закроется отделение банка №1 в городе Кузнецовск Ривненской области. Филиал, который находится в этом городе, продолжит свою работу. Также планируется перевести филиалы банка в Запорожье и Южноукраинске (Николаевская область) в статус отделений. После всех этапов реорганизации в региональной структуре банка останется 7 филиалов и 14 отделений.

Кроме того, банк экономит на служебных автомобилях и рекламе. «Административные расходы банка за период работы временной администрации уменьшились на 20%, в частности сократились затраты на содержание служебных автомобилей и рекламную деятельность», — сообщают в пресс-службе.

Банку пришлось расстаться с 20% штата головного офиса и филиалов банка — сокращение административных расходов по данной статье будет отображено в показателях «БИГ Энергии» с июля текущего года. В пресс-службе сообщили, что финучреждение планирует продолжить сокращение штата и филиальной сети.

Укрпромбанк

Банк проводит постоянную работу по сокращению затрат путем закрытия нерентабельных отделений, сокращения режима работы точек продаж и их штатной численности. В банке прошли сокращения персонала, под увольнения попали не только рядовые служащие, но и три зампредседателя правления банка. Отделения работают по сокращенному графику работы — с 11.00 до 15.30. Часть сотрудников отправляют в двухнедельные отпуска за свой счет. «Около 30% нам удалось сэкономить на административных расходах без ущерба работе», — говорит временный администратор Укрпромбанка Константин Раевский.

Родовид Банк

Банк проводил кардинальное сокращение административных расходов с целью их оптимизации еще до введения временной администрации, с зимы 2009 года. Это в основном происходило за счет сокращения рабочего дня сотрудников, сокращения персонала и оптимизации региональной сети. Сколько удалось сэкономить, в банке не сообщают. «В настоящее время банк продолжает оптимизацию сети отделений с сохранением необходимого для обслуживания клиентов присутствия банка во всех регионах Украины», — говорит пресс-секретарь Родовид Банка Дарья Хабарова.