Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,60 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара не изменился по сравнению с 31 мая. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,56-7,65 грн./долл., по продаже – 7,65-7,70 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках немного понизился, по сравнению с 31 мая, и составляет 10,62 грн./евро, продажи – повысился на 0,7%, до 10,83 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,75 грн./евро, по продаже – в пределах 10,69-10,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 1,6%, по сравнению с 31 мая, и составляет в среднем 0,2338 грн./рубль, продажи – повысился на 0,9% - до 0,2490 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,246 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,60 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. (курс не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,66 грн./евро, что немного дешевле, чем вчера, продажи – 10,84 грн./евро, что на 0,5% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 3%, по сравнению с 31 мая, и составляет в среднем 0,2327 грн./рубль, продажи – повысился на 1,1% - до 0,2502 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,57/7,67 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,50/7,70 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,58/7,68 грн., евро – 10,60/10,78 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 1 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6185, к евро – 10,740561, к российскому рублю – 0,24588.