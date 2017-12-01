Прокуратура расследует выделение АТОшникам земли на кладбище в Запорожской области

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту выделения Главным управлением Госгеокадастра Украины в Запорожской области бойцам АТО 4-х земельных участков, которые находятся на территории действующего кладбища.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще в 2015 году четверо бывших военнослужащих ВСУ обратились в Госгеокадастр с заявлениями о выделении им земельных участков для ведения сельского хозяйства. Процедура оформления всех необходимых документов заняла почти два года, и уже после того, как землеотвод был окончательно согласован и утвержден Госгеокадастром, бойцы АТО выехали на место, чтобы посмотреть, где именно находятся их участки. Оказалось, что на двух из четырех наделов размещаются могилы, а 8 га земли, выделенной военным – фактически находятся на территории кладбища.

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В Дружелюбовском сельском совете, на территории которого располагаются спорные участки, заявили, что знали о том, что на них могилы и еще в мае прошлого года уведомили об этом Госгеокадастр. В свою очередь, в земельном ведомстве сообщили, что сельский совет захватил свободную землю, расположил там кладбище, а уже после – начал процедуру оформления участка под него.

Поэтому сельский совет, управление Госгеокадастра и бойцы АТО одновременно обратились в прокуратуру с просьбой о расследовании.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Досудебное расследование продолжается.

Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожской области АТОшникам выделили земли "с сюрпризом" - на кладбище.