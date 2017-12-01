Житомирщина получила современные мобильные комплексы, фиксирующие превышение весовых норм на трассах региона

Житомирщина получила 3 передвижных габаритно-весовых комплекса, фиксирующие превышение весовых норм на автодорогах региона. Как передает корреспондент УНИАН, эти комплексы сегодня презентовали в центре Житомира возле облгосадминистрации.

Участие в презентации принял, среди прочих, первый заместитель председателя Укртрансбезпеки Вячеслав Дидковский.

Во время презентации прозвучало, что три современных передвижных габаритно-весовых комплекса область получила от Укртрансбезопасности. Их закупили за средства государственного бюджета.

Также журналистам рассказали, что в области уже был один такой комплекс и во время работы на автодорогах региона он фиксировал немало нарушений.

Читайте такжеВ маршрутках Житомира начали установку устройств для бесконтактной оплаты проезда

Так, в этом году этот комплекс 188 раз зафиксировал на автодорогах региона превышение весовых норм, а на нарушителей были наложены в целом 46,2 тыс. евро штрафов.

«Сегодня мы получили от Укртрансбезопасности три передвижных габаритно-весовых комплекса. Это еще раз подтверждает, что на общегосударственном и местном уровнях внедряется объявленный президентом Украины год дорог. Мы не только строим и ремонтируем дороги, но и теперь усиленно будем контролировать их состояние – за счет увеличения количества весовых комплексов. В следующем году мы планируем заложить в областном бюджете средства на приобретение еще 3-х таких комплексов, и это позволит увеличить поступления в бюджет и повысит дисциплину водителей», – отметил во время презентации комплексов председатель облгосадминистрации Игорь Гундич, который также показал прессе мобильные весы. При этом на них взвесили один из комплексов.

Кроме этого, по данным председателя облгосадминистрации Гундича, уже со следующего года на Житомирщине весовые комплексы будут работать не только на дорогах государственного значения, но и на отремонтированных местных дорогах.