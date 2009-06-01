В столице пройдет третий Киевский фестиваль огня

С 5 по 7 июня в столице состоится третий Киевский фестиваль огня - Kiev Fire Fest.

Как передает «Украинская правда», в фестивале примут участие лучшие театры огня с Украины, России, Беларуси, Австрии, Швеции, Венгрии, Франции.

Основная программа фестиваля будет представлена в киевском "Зеленом театре" на Парковой аллее, 2.

Здесь 6 июня киевские и приезжие школы проведут свои презентации и открытые уроки, во время которых ознакомят публику с методикой преподавания такого специфического искусства.

Также будет работать ярмарка огненного реквизита, где можно будет ознакомиться со спектром профессиональных инструментов для работы с огнем.

Вечером 6 июня киевлян и гостей столицы будут ожидать огненные шоу, завершится день ярким огненно-пиротехническим шоу.

7 июня состоятся семинары представителей школ барабанов - уроки игры от начального и до высшего уровня. Кроме того, зрителям покажут шоу флагов и огненные спектакли.

Вход на фестиваль будет платным -15 гривен.