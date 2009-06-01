Черниговский онкодиспансер получил компьютерный томограф

Для Черниговского областного онкодиспансера за средства государственного бюджета приобретен компьютерный томограф стоимостью около 5 млн. грн.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН заведующая рентгенологическим отделением онкодиспансера Наталия ЗАХАРЧЕНКО.

По ее словам, раньше приходилось использовать томографы других больниц Чернигова, а теперь отделение имеет свой аппарат и квалифицированных специалистов. Для работы на компьютерном томографе двое врачей рентгенологического отделения прошли обучение в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, председатель ОГА Владимир ХОМЕНКО, который посетил онкодиспансер, назвал приобретение компьютерного томографа удачным примером совместной работы Министерства здравоохранения Украины и областной власти. Аппарат приобретен за средства государственного бюджета при содействии Минздрава, а ремонт и реконструкция помещений диспансера выполнены за счет областного бюджета.