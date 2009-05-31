9 подростков из Житомирской области заблудились на Говерле

Вчера в 18.10 в МЧС поступило сообщение о том, что в Ворохтянском районе Ивано-Франковской области во время спуска с горы Говерла заблудилась незарегистрированная туристическая группа в составе 9 подростков в возрасте 14-16 лет из Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, сегодня в 7.00 подростки были найдены и доставлены в село Лазещина, состояние их здоровья удовлетворительное.

Поисковые работы вели 26 сотрудников и 4 единицы техники Государственной специализированной аварийно-спасательной службы поиска и спасания туристов МЧС из Прикарпатья и Закарпатья.