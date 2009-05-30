Moody's снизило корпоративный рейтинг «Нафтогаза»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service 29 мая снизило общий корпоративный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" по обязательствам в иностранной валюте с B2 до Caa1. Прогноз по рейтингу - "негативный", сообщается в распространенном пресс-релизе агентства.

Понижение рейтинга связано с переоценкой в худшую сторону фундаментального кредитного качества компании и учитывает также фактор государственной поддержки "Нафтогаза Украины".

По мнению экспертов Moody`s, на платежеспособность "Нафтогаза Украины" может негативно повлиять усилившаяся политическая напряженность в стране и ухудшение украинской экономики, а также медленный прогресс в переговорах с Россией и "Газпромом" по оплате российского природного газа для закачки в ПХГ.

Ранее, 15 мая, Moody`s понизило корпоративный рейтинг "Нафтогаза Украины" по обязательствам в иностранной валюте до B2 c уровня B1. Компания была оставлена в списке на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.