Луценко: нет у проигравшего денег, он добывает их у других

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО настраивает подчиненных выявлять подпольные игровые автоматы, учитывая соответствующий закон, которым запрещен игровой бизнес в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня во время рабочего совещания с руководящим составом винницкой милиции.

«Рейды должны быть нацелены на выявление существования таких точек. Поэтому задача, простите за откровенность, мужики, остановите это нашествие. Это – точка криминогенной активности: «Нет у проигравшего денег, он добывает их у других», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игровой бизнес, но и участие в азартных играх.