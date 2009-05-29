При опрыскивании поля разбился дельтаплан

Сегодня утром во время опрыскивания поля возле села Головковка Александрийского района Кировоградской области упал мотодельтаплан, пилот без сознания доставлен в районную больницу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Кировоградской области.

Разлива химических удобрений нет. Причина падения устанавливается. Подразделения МЧС к ликвидации последствий аварии не привлекались.

На месте падения мотодельтаплана работали оперативная группа Александрийского райотдела ГУ МЧС в области и следственно-оперативная группа районного РО УМВД в области, Александрийская районная прокуратура.

Происшествие находится на контроле облуправления МЧС.