При опрыскивании поля разбился дельтаплан
22:16, 29 мая 2009Общество
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Пилот травмирован
Сегодня утром во время опрыскивания поля возле села Головковка Александрийского района Кировоградской области упал мотодельтаплан, пилот без сознания доставлен в районную больницу.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Кировоградской области.
Разлива химических удобрений нет. Причина падения устанавливается. Подразделения МЧС к ликвидации последствий аварии не привлекались.
На месте падения мотодельтаплана работали оперативная группа Александрийского райотдела ГУ МЧС в области и следственно-оперативная группа районного РО УМВД в области, Александрийская районная прокуратура.
Происшествие находится на контроле облуправления МЧС.
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