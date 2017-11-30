В Днепре неизвестные нарядили в патриотические цвета скульптуру девочки (видео)

Белая рубашка и сине-желтые ленты появились на скульптуре в музее АТО под открытым небом, куда всем желающим свободный вход.

Настоящая народная традиция заботы появилась год назад из-за досадного случая. Тогда неизвестные оторвали вместе с пальцем латунное яблоко, что девочка дает защитнику.

Эта кража всколыхнула город. Ведь скульптура создана по реальной истории.