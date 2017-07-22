В Днепре открылся международный фестиваль "Джаз на Днепре-2017"

22 июля в Днепре стартовал легендарный фестиваль «Джаз на Днепре-2017». На его открытие собралось около 2 тыс. гостей со всей Украины. Всего в течение двух дней здесь ожидают свыше 5 тыс. ценителей джаза.В прошлом году фестиваль удалось возродить после десятилетнего перерыва. В рамках программы мэра Бориса Филатова «Культурная столица» он снова становится традиционным для города.

«В прошлом году было немало трудностей, однако мы получили опыт. Сегодня атмосфера более камерная. «Джаз на Днепре» – это добрая традиция. Сегодня выступают именитые исполнители, а до этого был джазовый «Пирс» (в рамках проекта молодых исполнителей «Вечер Пирса». – Ред.). Мы закладываем традиции молодых джазовых музыкантов, которые смогут себя реализовать», – сказал Борис Филатов во время открытия фестиваля.

Сцену устроили на Монастырском острове. Добраться туда можно пароходом, паровозом и даже рикшами.

Джазовые выходные в Днепре – это 12-часовой марафон живой музыки в исполнении почти сотни джазменов. Многие из них являются звездами мирового масштаба.

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В этом году «Джаз на Днепре» посвящен столетию со дня рождения двух джазовых легенд: пианиста Телониуса Монка и вокалистки, первой леди джаза Эллы Фицджеральд.

Гостями грандиозного музыкального события в течение двух дней станут Патти Остин – обладательница премии «Грэмми», легендарная американская вокалистка;Бенни Грин (США) и Дадо Морони (Италия) –двое топовых пианистов современности; Джой ДиФранческо– американский органист, трубач и вокалист, член зала славы Hammond; Доминик Фариначчи, представитель Линкольн Джаз Центра в Нью-Йорке; Майкл Мвенсо– куратор молодежных программ " Джаз в Линкольн Центре", который выступит с уникальным бендом ТһеЅһакеѕ, и много других. Новые программы и наработки на фестиваль привезут знаменитые джазмены родом из Днепра.