В Киеве на 12 лет осудили агента российских спецслужб

Деснянский районный суд города Киева за совершение государственной измены приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества подполковника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР в отставке, работавшего на российские спецслужбы.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, сотрудники спецслужбы задержали жителя Киева - подполковника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР в отставке - в пункте пропуска «Сеньковка» на Черниговщине в апреле 2016 года. Он направлялся на территорию Брянской области для встречи с представителем российской военной разведки.

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«Во время осмотра вещей российского агента правоохранители обнаружили скрытые под подкладкой верхней одежды секретные документы. По замыслу кураторов, российские спецслужбы должны были бы получить информацию о системе фортификационного обустройство одной из бригад ВСУ в районе проведения антитеррористической операции и диспозиции украинских военных подразделений», - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что, по заключению военных экспертов, полученная информация была бы использована противником в нанесении огневых ударов по позициям украинской армии и проведении диверсионной деятельности.

Сотрудники спецслужбы установили, что подполковник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР в отставке "был «расконсервирован» российскими спецслужбами после начала агрессии РФ против Украины». «Он получил задание путем подкупа привлекать к «сотрудничеству» украинских военнослужащих для получения сведений о боевых частях и подразделениях Вооруженных сил Украины в районе проведения антитеррористической операции», - отмечается в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в Киеве российский шпион вышел с предложением о «сотрудничестве» на командира одного из подразделений бригады ВСУ. После «встречи» офицер украинской армии сразу обратился в СБУ с информацией о «контакте».

Суд признал подполковника в отставке виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества.