На Черниговщине СБУ задержала отца и сына, завербованных спецслужбами РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Черниговской области.

Согласно сообщению, бывший офицер Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил СССР был привлечен к работе российскими спецслужбами с начала военной агрессии в Украине. Он получил задание через подкуп привлекать к сотрудничеству украинских военнослужащих для получения данных о боевые частях и подразделениях в районе проведения антитеррористической операции. Представителей российского ГРУ интересовали оригиналы и копии документов штабов и других органов военного управления по организации боевого применения войск. Подполковник вместе с сыном вышли на украинских военных с предложением о "сотрудничестве", после чего СБУ начала спецоперацию по их задержанию.

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Правоохранители при содействии пограничников задержали обоих мужчин в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Они направлялись на территорию Брянской области РФ для встречи с представителями российской военной разведки. Во время осмотра агентов были обнаружены секретные документы - чертежи систем минно-взрывных заграждений одной из бригад Вооруженных сил в районе проведения АТО и диспозиции украинских военных подразделений оперативно-тактической группы "Луганск".

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Установлено, что оба мужчины получили гражданство РФ, подполковник запаса находится на пенсионном учете в военкомате в Тульской области, получает пенсионное обеспечение в России.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.