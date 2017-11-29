Прокуратура просит арестовать сына нардепа Попова на два месяца

Сторона обвинения будет просить суд избрать для сына народного депутата Игоря Попова, 14-летнего Богдана Попова, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед судебным заседанием Оболонского районного суда Киева сообщила прокурор Киевской местной прокуратуры №5 Марина Гушевская.

Она отметила, что прокуратура выступила с ходатайством об избрании меры пресечения Попову-младшему в виде двух месяцев ареста без права внесения залога.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня суд решил рассматривать данное дело в закрытом режиме, поскольку подозреваемый является несовершеннолетним.

27 ноября народный депутат Попов (фракция Радикальной партии) написал в Facebook, что его 14-летний сын «совершил серьезное правонарушение» - принял участие в попытке ограбления магазина. Также он попросил «не связывать» его «горе с политикой или с чьими-то интригами».

По информации полиции, угрожая продавцам и посетителям оружием, двое несовершеннолетних злоумышленников забрали из кассы магазина 2,5 тыс. грн.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Попову-младшему предъявлены подозрения в разбойном нападении.