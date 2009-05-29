Курс доллара в обменниках Киева

С 25 по 29 мая средний курс покупки наличного доллара в украинских банках повысился на 0,5%, продажи – на 0,3% и составляет 7,62/7,69 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 1,2% и сегодня составляет 10,54 грн./евро, продажи – на 0,1%, до 10,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 25 по 29 мая повысился на 2,5% и сегодня составляет 0,2307 грн./рубль, продажи – снизился на 1,9%, до 0,2407 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,63 грн./долл. (курс покупки с начала недели повысился на 0,4%), продают – по 7,68 грн./долл. (курс повысился на 0,3%).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,59 грн./евро (курс повысился на 1,1% с 25 мая), продажи – 10,74 грн./евро (курс повысился на 0,5%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 2,4% с начала недели и составляет в среднем 0,2288 грн./рубль, продажи – на 0,8%, до 0,2471 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,60/7,70 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,55/7,73 грн., евро – 10,40/10,75 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,58/7,68 грн., евро – 10,60/10,68 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 29 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6188, к евро – 10,556609, к российскому рублю – 0,24321.