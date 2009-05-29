Разорился дом высокой моды Christian Lacroix
09:39, 29 мая 2009Общество
1320
Суд должен вынести решение
Известный французский дом высокой моды Christian Lacroix объявил о прекращении выплат по текущим платежам и долгам и подал в коммерческий суд Парижа заявку на предоставление юридической защиты от кредиторов. Фактически это означает его финансовый крах, передает ИТАР-ТАСС.
На будущей неделе коммерческий суд должен вынести решение либо об удовлетворении иска, либо о начале ликвидации этого дома.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter