Разорился дом высокой моды Christian Lacroix

Известный французский дом высокой моды Christian Lacroix объявил о прекращении выплат по текущим платежам и долгам и подал в коммерческий суд Парижа заявку на предоставление юридической защиты от кредиторов. Фактически это означает его финансовый крах, передает ИТАР-ТАСС.

На будущей неделе коммерческий суд должен вынести решение либо об удовлетворении иска, либо о начале ликвидации этого дома.