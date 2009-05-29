Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, насколько хорошо проинформированы сотрудники проблемных банков о ситуации в их финучреждении

Журналист обратился во все банки с введенной временной администрацией со следующими вопросами: «Есть ли трудности у вашего финучреждения?», «Что ожидает банк в ближайшем будущем?», «Насколько рискованно открывать депозит в вашем банке?». Результаты мини-исследования можно оценить как удовлетворительные — почти во всех банках сотрудники честно рассказали, что в их учреждении введена временная администрация и выплаты по обязательствам заморожены. В большинстве проблемных банков также не стремятся привлекать новые депозиты от населения, устанавливая ставки по вкладам ниже среднерыночных. Сотрудники некоторых финучреждений прямо говорят, что открывать сейчас депозит в их банке — это не лучшая инвестиция.

Одесса-Банк

Одесса-Банк оказался единственным финучреждением, в котором отказались предоставить информацию о текущей ситуации. Сотрудница головного офиса не захотела отвечать ни на один из заданных вопросов, а вместо каких-либо объяснений повесила трубку.

«Национальный кредит»

Сотрудник депозитного отдела объяснил, что в банке введена временная администрация, срок которой заканчивается 19 июня. «После окончания моратория мы планируем выдавать вклады», — говорит он. Депозиты, срок которых истек, можно продлить на тех же условиях, на которых вклад был оформлен изначально. «Если банк депозит не вернет, то ответственность ложится на Фонд гарантирования вкладов (ФГВ). Вы даже можете добавить какую-то сумму к той, что уже у нас в банке, все равно государство вернет депозит, если он меньше 150 тысяч», — уверяет сотрудник. Здесь молодой человек ошибся. Напомним, что с 3 марта банк является временным членом ФГВ и новые вклады под его защиту не попадают.

«Национальный стандарт»

В банке «Национальный стандарт» рассказали, что их учреждение собирались объединять с банком «Европейский», но не успели, так как в них была введена временная администрация. «Сейчас в этих двух банках временная администрация и все активные операции заблокированы. Нам не называют сроков, когда мы сможем начать выплачивать средства», — объясняет со-трудница финучреждения. На сегодняшний день банк может только переоформлять вклады, срок которых заканчивается после даты введения временной администрации (15 мая). «Переоформление — это заключение новых договоров по новым условиям», — объясняет сотрудница депозитного отдела. Минимальный срок вклада — 9 месяцев, максимальный — один год. Доходность по вкладам предлагается 19% и 19,5% соответственно.

«БИГ Энергия»

Персонал банка рассказывает, что причиной введения временной администрации стали проблемы с ликвидностью. Сотрудница полтавского филиала финучреждения не теряет надежды, что ситуация улучшится. «Банк ведет переговоры с НБУ о предоставлении стабилизационного кредита, а также с инвестором о покупке», — успокаивает клиента девушка. И все же не советует открывать новый депозит или пополнять ранее открытый. «Пока у нас трудности, лучше подождать с новым депозитом», — говорит она.

Банк Киев

Сотрудница контакт-центра почти сразу поспешила сообщить, что банк «Киев» ждет помощи от государства. «Мы просим всех клиентов набраться терпения, пока пройдет процесс рекапитализации. Это займет еще месяц-два», — успокаивает она. Тем не менее, пока ситуация не прояснится, девушка не рекомендует оформлять новые депозиты в их банке.

Родовид Банк

В колл-центре банка «Родовид» сообщили, что они пока не возвращают депозиты. Финучреждение предлагает переоформить депозитный договор, но на новых условиях. Эти условия очень трудно назвать выгодными для клиента: минимальный срок вклада — 9 месяцев с доходностью 14% годовых, депозит сроком на 1 год заработает 15%.