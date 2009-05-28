Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара не изменился по сравнению с 27 мая. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,45-7,66 грн./долл., по продаже – 7,67-7,75 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 27 мая и составляет 10,50 грн./евро, продажи – понизился на 0,5%, до 10,69 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,20-10,60 грн./евро, по продаже – в пределах 10,64-10,75 грн./евро.

Курс покупки-продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного изменился по сравнению с 27 мая и составляет в среднем 0,2281/0,2484 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,192-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,27 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,52 грн./евро, что на 0,5% дешевле, чем вчера, продажи – 10,68 грн./евро (курс немного понизился).

Курс покупки-продажи российского рубля в киевских банках незначительно повысился по сравнению с 27 мая и составляет в среднем 0,2282/0,2492 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,60/7,70 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,55/7,75 грн., евро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,55/7,69 грн., евро – 10,60/10,72 грн., рубль – 0,234/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 28 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,619, к евро – 10,591172, к российскому рублю – 0,24432.