Сегодня - праздник на улице украинских пограничников

Сегодня украинские пограничники отмечают свой профессиональный праздник - День пограничника.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, Госпогранслужба – ведомство, которое активно реформируется и взяло курс на достижение уровня лучших европейских стандартов. За достаточно короткий срок был создан современный правоохранительный орган, который надежно охраняет государственную границу от правонарушителей и бесперебойно осуществляет пропуск людей и транспорта.

Как свидетельствует статистика, Украина становится менее привлекательной для транзита нелегальных мигрантов, говорится в сообщении.

За 4 месяца нынешнего года в пунктах пропуска было задержано и отказано во въезде в Украину более чем 9,6 тысячам нелегальных мигрантов, что на 10% меньше, чем в течение января-апреля 2008 года. Из них за попытку незаконного пересечения границы Украины задержано почти 750 нелегалов, а за нарушение правил пребывания – 350.

В общей сложности в этом году количество лиц и транспортных средств, которые пересекают государственную границу, меньше, чем в прошлом году, хотя сейчас, с началом летнего туристического сезона, пассажиро-транспортный поток постепенно растет. За первые 4 месяца 2009 года через границу пропущено свыше 21 млн. человек и почти 4,8 млн. транспортных средств, сообщают в Госпогранслужбе.

С января по май пограничники выявили 140 человек с поддельными документами, больше 600 человек, в паспортах которых были поддельные дато-штампы, и 43 нарушителя, которые пытались пересечь границу по чужим документам.

За 4 месяца сотрудники Государственной пограничной службы задержали на более чем 110 млн. гривен товаров, почти 340 единиц оружия, свыше 4 тысяч боеприпасов и около 4 кг взрывчатки, почти 64 кг наркотиков и свыше 14 кг психотропных веществ, которые пытались незаконно переправить через границу. Кроме этого, было изъято почти полтысячи автомобилей, которые использовались для перевозки контрабанды или сами были предметом контрабанды.