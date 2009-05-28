Власти Мехико предлагают туристам бесплатную медицинскую страховку

Власти Мехико предлагают всем иностранным туристам в городе бесплатную медицинскую страховку, чтобы оживить туристическую сферу, которая сейчас находится в плачевном состоянии из-за мирового экономического кризиса и гриппа A/H1N1.

На сегодняшний день в Мексике выявлен 4821 случай заражения людей новым гриппом, 89 заболевших скончались, сообщает РИА «Новости».

"Бесплатная медицинская страховка распространяется не только на случаи заболевания новым вирусом гриппа, но и на другие болезни и несчастные случаи. Мы хотим, чтобы гости столицы чувствовали себя спокойно и безопасно", - заявил мэр Мехико Марсело ЭБРАРД на презентации комплексной программы оживления туризма в столице Мексики.

По его словам, власти Мехико уже заключили контракт с международной страховой компанией ACЕ. Теперь иностранные туристы смогут получить бесплатную медицинскую страховку при бронировании гостиницы или проживании в ней.

Чтобы привлечь местных туристов, власти Мехико с июня вводят специальные кредитные карточки "Посети Мехико", которые дают возможность расплачиваться за предоставленные услуги в кредит.

Кроме того, вводятся специальные льготы на получение скидок от 10% до 60% при покупке товаров в столичных торговых и развлекательных центрах, при посещении музеев, театров, ресторанов, при аренде автомобилей.

Те туристы, которые решатся пробыть в Мехико более двух дней, получат в подарок третью ночь в гостинице бесплатно.

Ранее федеральные власти объявили компанию по продвижению туризма "Да здравствует Мексика!" и выделили на эти цели 91 миллион долларов.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила в среду 13 тыс. 398 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 48 странах, 95 заболевших умерло.

ВОЗ 29 апреля повысила уровень угрозы пандемии нового гриппа с 4 до 5 по шестибалльной шкале. Вместе с тем, ученые неоднократно заявляли, что нынешняя эпидемия гриппа вряд ли повторит "испанку", которая в 1918-1920 годах унесла более 20 миллионов жизней, поскольку теперь медики и эпидемиологи намного больше знают о возбудителе гриппа и механизмах распространения болезни.