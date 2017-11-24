Made in China: раскрыт истинный изготовитель сувениров в православных храмах

Пользователь портала Pikabu с ником Raysikh обратил внимание на то, где изготавливаются сувениры для православных храмов. То, что он выяснил, мужчину очень удивило.

«Раньше я по своей наивности предполагал, что все то, что продается в храмах - сделано ну хотя бы в России. В монастырях, думал, монахи делают эти крестики, четки, иконы. Ага, конечно», - пишет он.

Raysikh рассказал, что живет в Китае и занимается закупкой и доставкой: «Я могу сказать как специалист, что практически все церкви: православные, католические, протестантские, а также евреи, буддисты, мусульмане, да кто угодно - закупаются в Китае на оптовом рынке в городе Иу (провинция Чжэцзян). Крупным оптом».

«Это бизнес. Иконы православные и католические. Крестики на любой вкус. Серебряные, металлические, деревянные. Мое любимое - иконы с землей, водой, маслом из Иерусалима. Наши туристы так любят привозить их из Израиля», - иронизирует мужчина.

Напомним, что в штате Калифорния церкви предлагают прихожанам марихуану для "духовного путешествия".