Памятник Мазепе в Полтаве обойдется в 1,8 млн. грн.

Строительство памятника гетману Украины Ивану Мазепе в Полтаве обойдется в 1 млн. 824 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель инициативной группы по сбору средств на сооружение памятника, народный депутат Украины Николай КУЛЬЧИНСКИЙ.

«650 тыс. грн. стоит постамент - деньги за него уже заплатили ЗАО "Горнодобывающий и камнеобрабатывающий комбинат «Беличи». В 400 тыс. грн. обошлась работа скульпторов. Стоимость собственно памятника составляет 774 тыс. грн. Сейчас он в гипсе. Вскоре памятник гетману отольют в бронзе. Размер - более трех метров постамент и почти три метра фигура гетмана», - сказал депутат.

По словам Н.КУЛЬЧИНСКОГО, торжественное открытие памятника состоится в День Независимости 24 августа с. г. Инициаторы установки памятника ожидают, что на его открытии будет и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, решение об установке памятника И.Мазепе было принято на внеочередной сессии Полтавского городского совета 22 августа 2008 года. Заказчиком проекта является областная государственная администрация. Градостроительный совет Полтавы решил разместить памятник на Соборной площади.

По состоянию на середину апреля было собрано более 660 тыс. грн.

Деньги можно направлять по реквизитам:

ПООТ «Просвита»

Харьковский областной филиал АКБ «Укрсоцбанк»

р/р 26005710001231

МФО 351016,

код ЕДРПОУ 22527966

«Благотворительное пожертвование на памятник Ивану Мазепе»