Финансовые разведки Украины и США подписали Соглашение

Сегодня председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) Игорь ЧЕРКАССКИЙ и директор финансовой разведки Соединенных Штатов Америки (Finsen) Джеймс ФРАЙС подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между финансовыми разведками Украины и США.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Госфинмониторинга, соглашение подписано в рамках проведения пленарного заседания Эгмонтской группы и заседания глав подразделений финансовой разведки (ПФР), которое проходит в г. Доха (Катар).

И. ЧЕРКАССКИЙ отметил, что сотрудничество между финансовыми разведками Украины и США после подписания сегодняшнего соглашения выйдет на новый уровень, особенно в части обмена информацией и проведения совместных расследований по преступлениям, связанным с отмыванием «грязных» денег.

Согласно сообщению, Госфинмониторинг подписал 41 соглашение о сотрудничестве с иностранными ПФР, включая 17 соглашений с ПФР стран-членов ЕС и 17 соглашений с ПФР стран-членов НАТО.