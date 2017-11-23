На Житомирщине по формату Нового образовательного пространства восстанавливают шесть школ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечается в сообщении, на Житомирщине в 2017 году создание Нового образовательного пространства начали в первых шести школах области. Это – Житомирская гимназия №3, а также Гришковецька, Хорошевская, Романовская, Олевская гимназии и Липненская общеобразовательная школа І-ІІІ степени. В этих учебных заведениях продолжаются работы для переформатирования под Новое образовательное пространство под утепление и изменение внешнего вида школ и создание медиатек.

"Формат Нового образовательного пространства – это комплексный и креативный подход к восстановлению учебных заведений. Прежде всего, это утепление помещения, его яркий внешний и внутренний дизайн, современная медиатека, новые мебель и оборудование, обновлены классные комнаты, ремонт дороги к школе", - напоминают в облгосадминистрации.

Там также уточняют, что термосанацию и покраску наружных стен Хорошевской гимназии завершили в июне этого года, а первую среди районов современную библиотеку открыли в этом заведении в октябре 2017-го.

В Гришковецкой гимназии продолжаются работы по утеплению здания и спортзала, с покраски стен. Уже сделан ремонт в помещении медиатеки и закуплена техника. А в Олевской гимназии уже завершили капитальный ремонт крыши и покрасили фасад здания.

Кроме этого, продолжается термосанация в Романовской гимназии, где работы по утеплению фасада выполнены на 90%, в процессе – покраска и замена окон. Также в помещении гимназии обустраивают современную медиатеку.

В Липненськой школе уже перекрыли крышу, утеплили фасад, а также почти завершили установку энергосберегающих окон.

Продолжаются работы и в гимназии №3 города Житомира – здесь строят новый корпус этого учебного заведения.

Внутренние же работы по созданию Нового образовательного пространства в этих заведениях будут проводиться в следующем году.

Реконструкции 5 указанных учреждений осуществляются за средства Государственного фонда регионального развития и местного бюджета, а работы в Романовской гимназии проводят за средства государства, области и районов.

Напомним, что в целом на Житомирщине сейчас функционируют 32 опорные школы.



