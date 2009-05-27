Гарик Сукачев получил тяжелые травмы в ДТП

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием известного рок-музыканта Гарика Сукачева.

Около полудня Сукачев ехал на мотоцикле "Харлей Дэвидсон" по Новосходненскому шоссе в сторону центра Москвы. Неожиданно за 30 метров до пешеходного перехода на проезжую часть вышел 36-летний москвич, пытавшийся перебежать дорогу. В результате Сукачев совершил наезд на пешехода. Сукачев получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Центральный институт травматологии и ортопедии. Пешеход, также с тяжелыми травмами, госпитализирован в Боткинскую больницу. Виновника установит дознание.

Эхо Москвы