Тимошенко грозится не подписать госбюджет-2010

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не поддержит проект государственного бюджета на 2010 год при отсутствии прямого планирования бюджетов сел и поселков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Я не подпишу бюджет, я не поддержу такой бюджет, если там не будет прямого планирования бюджетов для сел и поселков напрямую, без посредничества областей, районов и городов. Это ключевой тезис, который будет в бюджете на 2010 год. Только прямое планирование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на заседании правительства планируется рассмотреть проект основных направлений бюджетной политики на 2010 год.

По ее словам, при формировании бюджетной политики будет изменена система изъятий из местных в центральный бюджет. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила, что начиная с 2010 года, поступления от налогов на землю, транспортных и экологических сборов, а также от штрафных санкций будут оставаться в местных бюджетах в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Ю.ТИМОШЕНКО на совещании с председателями сельских и поселковых советов пообещала, что через три года все налоговые поступления будут оставаться в местных бюджетах.

„Мы должны построить программу на том, чтобы 100% (поступлений) постепенно, через несколько лет, например, через три года, оставались на местах”, - заявила она.

Премьер-министр поручила министру финансов и министру экономики обязательно учесть такие нормы при разработке дополнений и изменений к Бюджетной декларации на 2010 год. „Я добьюсь, что это будет в бюджете на 2010 год”, - подчеркнула она.