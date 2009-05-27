Стоимость земли и коттеджей под Киевом (по районам)

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 18 по 24 мая т.г. снизилась на 0,27%, или 10 долл., – до 3745 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 0,60% (37 долл.) – до 6130 долл./сотка, в Бориспольском районе – на 0,63% (25 долл.) – до 3925 долл./сотка; в Макаровском – на 0,99% (17 долл.) – до 1685 долл./сотка; в Бородянском – на 0,48% (9 долл.) – до 1773 долл./сотка, в Барышевском – на 0,27% (3 долл.) – до 1042 долл./сотка, в Иванковском – на 0,33% (3 долл.) – до 1017 долл.; в Переяслав-Хмельницком – на 0,27% (3 долл.) – до 1007 долл., в Кагарлыкском – на 0,36% (5 долл.) – до 1354 долл./сотка; в Фастовском – на 0,30% (3 долл.) – до 1131 долл./сотка; в Белоцерковском районе – на 0,30% (на 3 долл.) – 1094 долл./сотка.

При этом стоимость земельных участков за указанный период выросла в Обуховском районе – на 0,63% (28 долл.) – до 4480 долл./сотка, Вышгородском – на 0,57% (17 долл.) – до 2928 долл./сотка, Броварском – на 0,63% (18 долл.) – до 2939 долл./сотка, Васильковском – на 0,39% (10 долл.) – до 2482 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в четырнадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в апреле т.г. снизилась на 7,96%, или 329 долл., – до 3803 долл. за сотку; в первом квартале т.г. – снизилась на 20,13%, или 1041 долл., – до 4132 долл. за сотку; в 2008 году – снизилась на 11,78%, или 691 долл., – до 5173 долл. за сотку.

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Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 18 по 24 мая т.г. выросла на 0,44% – до 916 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 75 900 долл.

Как указывается в сообщении консалтинговой компании «SV Development», в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 0,72%, или 9 долл., – до 1231 долл./кв. м при средней стоимости 105 417 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском – на 6 долл., до 1241 долл./кв. м; Броварском – на 9 долл., до 949 долл./кв. м; Макаровском – на 3 долл., до 778 долл./кв. м; Бородянском – на 7 долл., до 857 долл./кв. м; Фастовском – на 4 долл., до 462 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 1 долл., до 363 долл./кв. м., в остальных десяти районах области – на 1-2 долл., до 176-445 долл./кв. м.

При этом рост цен на коттеджи наблюдается в Обуховском районе – на 19 долл., до 1368 долл./кв. м; Вышгородском – на 6 долл., до 986 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 12 долл., до 1236 долл./кв. м; Васильковском – на 4 долл., до 960 долл./кв. м и Кагарлыкском – на 3 долл., до 573 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в апреле т.г. снизилась на 7,64%, или 95 долл., – до 1144 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 76 726 долл.; в первом квартале т.г. – снизилась на 19,96%, или 309 долл., – до 1238 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 91 576 долл.