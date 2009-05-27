Начинается регулярное авиасообщение между Киевом и Салониками

С 4 июня с.г. начнется регулярное авиасообщение между Киевом и греческим городом Салоники, который находится на севере Греции. Заказчиком рейса выступил греческий туристический оператор „Музенидис Тревел".

Как сообщил УНИАН генеральный директор туристической компании «Музенидис Тревел» Виктор МАРЧЕНКО, дважды в неделю – каждый вторник и каждый четверг - рейсы будет выполнять греческая авиакомпания „Astra Aerlines”, которая будет использовать на этом маршруте самолеты класса British Aerjspace 146-300 на 112 мест.

„Салоники находятся на полуострове Халкидики, который ежегодно посещают более 150 тысяч туристов со всего мира, потому мы хотим сделать это направление более массовым и доступным для украинского туриста", – сообщил В.МАРЧЕНКО, отметив, что приобрести билеты в Салоники можно и без покупки туристического пакета. Стоимость авиабилетов в обе стороны составляет 280 евро.